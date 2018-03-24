Usain Bolt ilk golünü attı !

Spread the love



















Altı Olimpiyat altın madalyası sahibi, 100 metre ile 200 metre dünya rekorlarının sahibi Jamaikalı kısa mesafe koşucusu Usain Bolt, atletizm kariyerine son verdikten sonradan futbola merak sardı. Borussia Dortmund ile antrenmanlara meydana çıkan Usain Bolt, ilk antrenmanında gol atmayı başardı. Sağ kanattan gelen ortaya kalecinin boşa çıkmasının da değerlendirerek kafa vuran Usain Bolt, ağları havalandırdı. Jamaikalı dünyaca meşhur atlet, pistlerdeki başarısını yeşil sahalara da taşıyabileceğinin sinyallerini verdi.

——————————-

Kaynak: www.haber3.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







