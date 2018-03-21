Ünal Karaman: ”Ortada ateş varsa siz yanın demeyiz”

Spor Toto Süper Lig’in son esnasında yer alan Kardemir Karabükspor, teknik direktör Ünal Karaman’la 1,5 takvim kontrat imzaladı.

Kırmızı-mavili kulübün Yenişehir’deki tesislerinde düzenlenen imza töreninde Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Aytekin de yer aldı.

Aytekin, gelecek yılın planlamasını yaptıklarını vurgulayarak, “Karaman hocamız bize hiçbir güçlük çıkartmadan ‘Nasıl taşın altına elimi sokabilirim?’ diyerek geldi. El ele vererek Karabükspor’u daha iyi yerlere getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Karadeniz temsilcisinin yeni teknik direktörü Ünal Karaman, Kardemir Karabükspor’un Türk spor tarihinde akıcı duruşuyla tanındığını aktararak, şöyle konuştu:

“Son dönemlerde keza saha içi sonuçlar ayrıca de öteki tablolara bakıldığında birazcık sıkıntılı bir durum laf konusu. Apaçık bir sorun var. ‘Şöyle olacak, böyle olacak.’ türünden herhangi bir yaptırım ve nazlanma içine girmeden bir hizmet öneri edildi. Bu hizmetin içinde biz de varız. Apaçık bir ateş varsa ‘Buyurun kardeşim siz yanın.’ diyemeyiz. Biz de elbetteki ateşin içerisinde oluruz. Söndürebileceğimiz dek söndüreceğiz. Zor birliği oluşturacağız.”

Takımı şimdiye dek Levent Kurnaz ve ekibinin özverili bir şekilde çalıştırdığını ifade eden Karaman, “İnşallah, şehrimizin ve basının göstereceği reaksiyonla kulübümüzü iyi noktaya getirme gayreti içinde olacağız. Evet, apaçık bir can sıkıntısı var, güçlük var. İnşallah her zorluğun sonunda da bir kolaylık var. Biz kulübün içinde bulunduğu şartları, zorluğu biliyoruz. Bu sorunu zorlama birliği oluşturup aşma gayretini göstereceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Genel menajerlik görevine getirilen Levent Açıkgöz ise Ünal Karaman’a elinden gelen desteği vereceğini, tek amaçlarının Kardemir Karabükspor’u zorlama günlerden kurtarmak olduğunu kaydetti.

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Kaynak: www.sporx.com

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