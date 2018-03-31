Ümraniyespor geriden gelip kazandı

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Ümraniyespor geriden gelip kazandı

Süper Lig’e aracısız olarak vize elde etmek isteyen Ümraniyespor ile Play-off şansını zorlayan Erzurumspor karşılaştı

ÜMRANİYE GERİDEN GELDİ

Ümraniye İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 1-0’dan geri gelerek 2-1 kazandı.

Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, misafir ekip 61. dakikada Demba Savage’nin golüyle öne geçti. 78’de oyuna giren Jean-Armel Drole, 82’de mücadeleye beraberliği getirdi. 90’da Serdar Özbayraktar Ümraniyespor’u galibiyete taşıdı.

ÜMRANİYE ALTINORDU’YA MISAFIR OLACAK

Alınan bu sonucun arkasından Ümraniyespor puanını 53’e yükseltti ve galibiyet serisini 3 maça çıkarttı. Erzurumspor ise 40 puanda kaldı Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Erzurumspor sahasında Gazişehir’i ağırlayacak.

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