Ümit Özat: ‘Beşiktaş ve Başakşehir favorimdi ama…’

Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı talimat yaptı. A SPOR kanalında tanımlama yapan Ümit Özat’ın sözlerinden Ajansspor’un derledikleri şu şekilde:

‘Beşiktaş’ın eksikleri bizi ilgilendirmiyor’

“Geçen hafta hiç ummadığımız bir yenilgi aldık. Öğretmen değişiklikleri çoğunlukla iyi netice verir. Geçen haftada bu oldu. En yakın rakibimiz ile 5 puan fark var ve bunu gözetmek yada başlatmak isteyeceğiz. Beşiktaş’ın eksiklerini telafi edecek kadrosu var. Sezon başında kadrolar bunlardan nedeniyle kuruluyor. Quaresma yahut Lens var. Öbür olmasa diğeri yok. Eksikleri fazla ilgilendirmiyor. Bizim ne yapacağımız önemli. Son iki aya baktığımız zaman geçen hafta en kötü oyunu oynadık”

‘Benim şahıslarla sorun yaşayan olmam…’

“Ben alışığım tepkilere. Benim şahıslarla sorun yaşamış olmam kulüplerle, taraftarla sorun yaşayacağım anlamına gelmez. Tartışma ettiğiniz kişiler diğer takımlarla o sahalara gelecektir. Geçen sezon son 10 yılın en iyi derecesini elde ettik 8.sırada yer aldık lakin hiç başarılı bulunmadık. Üç hafta fena geçti sonradan değişikliğe gittik. Sonra bir daha çağırdılar her yerde gittik, ne prim ne para konuştuk. Geldiğimiz zaman 8 puanı olan son sıradaki takımı 10 maç yenilmezlik serisi yakalıp buraya getirdik. Hala o cendereden çıkamadıysak takımı nereden aldığımız belirlenmiş”

‘Beşiktaş ve Başakşehir favorimdi ama Fatih Terim gelince işin rengi…’

“Beşiktaş doğrudan rakibimiz yok lakin kalan 10 maçta istediğimiz sonuçları alıp ligde kalmak istiyoruz. Ilk başka kadro kalitesi açısından Beşiktaş ve Başakşehir favorimdi. Fakat o dönemde Fatih öğretmen bu işin içinde yoktu. Fatih Terim ayrılmasıydı geçen sezonlar fazla farklı yerde olurdu Galatasaray. Acilen natürel Galatasaray’ın rengi değişti. Galatasaray yarın kazanırsa manâlı bir şansı olacak. Fenerbahçe’nin de şansı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe savunmasını iyi yapıyor. Rakipleri birbirleri ile oynarken avantajlı olabilir. Son haftaya değin yarış devam eder”

Tarih: 09.03.2018 22:16 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur