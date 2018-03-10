Ümit Özat, Beşiktaş planını açıkladı!

Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları mücadelenin öncesinde yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Samimi sözler sarf eden Özat, Beşiktaş aleyhinde ofansif bir kadroyu neden tercih ettiğini açıkladı. Özat’ın açıklamalarından Ajansspor’un derledikleri şöyle;

“Bütün ofansif oyuncularımı ortaya attım”

Her plan, maç öncesi uyguladığınız gibi olsa her maç mutlu biter. Rakiplerimiz kazanıyor. 10 maçlık serinin ardından bile cendereden çıkamamış olmamız neler yaptığımızı gösteriyor. Burada maç kaybetmek kolay lakin zor. Savunmanın önündeki ön libero hariç bütün ofansif oyuncularımı ortaya attım. İşlerini iyi yaparlarsa keyif alırız. Burada 11 stoperle de çıksan avantajlarını kullanıyorlar. O süre savunma yaparak beklemektense çıkıp saldırı edeceğiz. Futbol bu, kaybedersek kaybedecek çok bir şey olmaz lakin kazanırsak 3 puan çok manâlı olacak. ()

Tarih: 10.03.2018 18:21 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur