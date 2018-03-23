Ümit Özat: 35-37 puanın yeterli

Ümit Özat, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, 27 puanla Gençlerbirliği’nin 16. sıradaki yerinin kırmızı-siyahlı taraftarı huzursuz edebileceğini belirterek,dedi.

Gençlerbirliği’nin ligden düşmek gibi bir endişesi olmayacağına vurgu yapan Özat, “Önümüzdeki 4 maçta 6 puan toplamayı hedefliyoruz. Sonrasında rakibimiz diyebileceğimiz Antalyaspor ile karşılaşacağız.” diye konuştu. Ligde kalmak için 35-37 puanın tatmin edici olacağını düşündüğünü dile getiren Özat, “Evkur Yeni Malatyaspor maçından da kötü bir sonuçla dönebiliriz. Futbolda her şey var. İnişli çıkışlı dönemlerin olması doğaldır. Puan ortalamasındaki düşüşü dıştan getireceğimiz bir galibiyetle telafi edebiliriz.” ifadelerini kullandı.

“Gençlerbirliği bir tane. Başta ben olmak üzere herkesin sahip çıkması lazım.” diyen Özat, şunları kaydetti: “Camiaya bu mesajı tahsis etmek istedim. Kul kurar felek gülermiş. 40-43 puan hedefim hala devam ediyor. Sezon ardına kadar hedefimiz 12-14 puan biriktirmek. Bizim bu ligde düşme gibi bir sorunumuz olmayacak. Bütün enerjim, kalbim ve beynimle bu takımın başarılı olması için elimden geleni yapıyorum. Hiçbir hayalim bu saatten sonradan bu takımın ligde kalmasını sağlamaktan daha kayda değer değil.”

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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