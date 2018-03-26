UEFA’dan Zihni Aksoy’a görev

admin
Spread the love
UEFA gözlemcisi Zihni Aksoy, 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Kazakistan ile Lüksemburg arasında yarın oynanacak maçta ödev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya tarafından, Zihni Aksoy’un hakem gözlemcisi olarak ödev alacağı rastlama, Astana Stadı’nda TSİ 15.00’te başlayacak.

AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

——————————-
Kaynak: www.fanatik.com.tr
——————————-
Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da




Tüm zamanların en iyi 10 kalecisinden bahsettiğimiz yazımızı da okumak isterseniz tıklayın

Bir Cevap Yazın

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir