UEFA’dan Zihni Aksoy’a görev

UEFA gözlemcisi Zihni Aksoy, 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Kazakistan ile Lüksemburg arasında yarın oynanacak maçta ödev yapacak.
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya tarafından, Zihni Aksoy’un hakem gözlemcisi olarak ödev alacağı rastlama, Astana Stadı’nda TSİ 15.00’te başlayacak.
AA
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Kaynak: www.fanatik.com.tr
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