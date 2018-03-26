UEFA’dan Zihni Aksoy’a görev

UEFA gözlemcisi Zihni Aksoy, 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Kazakistan ile Lüksemburg arasında yarın oynanacak maçta ödev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya tarafından, Zihni Aksoy’un hakem gözlemcisi olarak ödev alacağı rastlama, Astana Stadı’nda TSİ 15.00’te başlayacak.

AA

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Kaynak: www.fanatik.com.tr

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