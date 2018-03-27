UEFA’dan radikal karar! Resmen açıklandı!

UEFA, gelecek sezondan itibaren Avrupa kupalarında uzatmaya giden karşılaşmalarda bir oyuncu değişikliği daha yapılmasına onay verdiğini açıkladı. Buna kadar; takımlar, uzatmalara giden maçlarda 4. oyuncu değişiklik hakkını kullanabilecek.

Şansın Dönmesi yaşanacak

UEFA, gerçekleştirdiği turnuvalar dahilinde 2018-2019 sezonu için manâlı kararlar aldı. Alexander Caferin’in başkanlığa gelmesiyle bir yenilenme sürecinde olan UEFA, devlete ait sitesinden yaptığı açıklamalarda önümüzdeki sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde değişiklikler yaşanacağını açıkladı.

4.oyuncu değiştirilebilecek

UEFA’nın aldığı en radikal karar olarak oyuncu değişikliği sayısında yapılan yenilikler uyarı çekiyor. Buna tarafından 2018-2019 sezonundan itibaren takımlar, Avrupa kupalarında uzatmaya giden mücadelelerde bir oyuncu değişim hakkına daha sahip olacak. Yani söz konusu müsabakalarda 3 yerine 4 oyuncu değişikliği yapılabilecek.

Bunun yanında Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa finalinde kadroya 23 oyuncu yazılabilecek. Böylece yerine geçen kimse kulübesinde oturan oyuncu sayısı 12’ye çıkmış olacak.

Şampiyonlar Ligi’nde 21.45 uygulaması sona erdi

Şampiyonlar Ligi’nde maçların başlangıç saati olan 21.45 uygulaması da önümüzdeki sezon sona erecek. Avrupa saatine göre 18.55 ve 21.00 olarak belirlenen yeni saatler Türkiye’yi ise olumsuz etkileyecek. Yapılan değişikliğe tarafından Şampiyonlar Ligi maçları Türkiye’de artık 22.00 ya da 23.00’te oynanacak.

Tarih: 27.03.2018 13:05

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Kaynak: www.ajansspor.com

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