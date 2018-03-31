UEFA’dan Beşiktaş’a müjde

UEFA Parasal Fair Play kriterleri nedeniyle yıllardır sattığı kadar transfer yapabilen Beşiktaş’a UEFA’dan iyi haber geldi.

UEFA’ya verdiği sözleri tutan Beşiktaş sezon sonu itibariyle “sattığın kadar al” maddesinden muaf olacak. İstediği dek bonservis bedeli ödeyerek aktarma yapabilecek.

ÖNLEM KARARI DA KALKIYOR

Beşiktaş’a bir müjde daha geldi. UEFA, Beşiktaş’a getirdiği 5.5 milyon euroluk tedbir kararının 4 milyon euroluk kısmını da kaldırma kararı aldı.

Mali kriterlere uyan Beşiktaş’ın ödemesinin en kısa sürede yapılacağı açıklama edildi. sırası gelmişken üçüncü kez tekrar tekrar şampiyonluk isteyen Baeşkan Fikret Orman kolları sıvadı.

Ofisini Ümraniye’ye taşıyan, futbolculardan daha artı tesislerde zaman geçirmeye başlayan ve herkese kapısını açan Başkan Orman, Şenol Güneş’in de en büyük yardımcısı oldu.

Takımının kalan bütün maçları kazanıp kazanan olması için Ümraniye’de ne gerekiyorsa yapmaya hazırlanmış olduğunu yöneticiler ve Güneş’le paylaştı.