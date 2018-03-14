UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu rövanşları, yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turu rövanşında yarın 8 tesadüf yapılacak. Turu geçen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
Son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
19.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) – Atletico Madrid (İspanya) (0-3)
21.00 Viktoria Plzen (Çekya) – Sporting Lizbon (Portekiz) (0-2)
21.00 Athletic Bilbao (İspanya) – Olympique Marsilya (Fransa) (1-3)
21.00 Zenit (Rusya) – Leipzig (Almanya) (1-2)
21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) – Lazio (İtalya) (2-2)
23.05 Arsenal (İngiltere) – Milan (İtalya) (2-0)
23.05 Salzburg (Avusturya) – Borussia Dortmund (Almanya) (2-1)
23.05 Olympique Lyon (Fransa) – CSKA Moskova (Rusya) (1-0)
Tarih: 14.03.2018 14:10 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur