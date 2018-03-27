UEFA, Altınordu’yu ziyaret etti

UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi Başkanı John Delaney ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Idare Heyeti Üyesi Servet Asistan, Altınordu Kulübünün tesislerinde incelemelerde bulundu.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Delaney ile Tezgâhtar’nın, Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi, Selçuk’taki İsmet Orhunbilge Tesisleri ve Kuşadası’ndaki Beytulah Baliç Yerleşkesi’ni incelediği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer bahşedilen Delaney, Altınordu’nun “özgün bir başkalaşım projesi” olduğunu belirterek, “Altınordu, tesisleri, organizasyon yapısı, planlamalar ve vizyonu ile Avrupa’daki birçok kulüpten önde, eksiksiz bir proje.” ifadelerini kullandı.

Delaney, İzmir’e gelmeden önce bildikleriyle, burada gördükleri arasında çok büyük farklar olduğunu aktardı.

Bu tür projeleri anlayabilmek için uygun incelemek gerektiğini açıklayan Delaney, şunları kaydetti:

“Burada gerçek bir vizyon ve futbol felsefesi var. 25 futbol sahası, 43 milli futbolcu, Freiburg’a, Roma’ya aktarma olan oyuncular, 6 bin 500 futbol okulu öğrencisi, oyuncuların uluslararası seviyede üst seviye maçlar oynaması… Harikulade. Bu projeyi açıklamak ve UEFA ile neler yapılacağına bakmak artık benim görevim.”

Servet Muavin ise Altınordu projesini yurt dışarıda tanıtmayı tahsis edindiğini belirterek, “Ülkemizin bu özgün ve Avrupa’daki kulüplerin çok ötesinde olan gerçeğinin tanıtımına asistan olmaktan mutluyum. Türkiye’de yeni Altınordular meydana getirmek için kulüpleri desteklemeli ve yüreklendirmeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da bu ziyareti, projenin tanıtımı ve yurt dışı açılımı bakımından fazla önemsediğini belirtti.

Delaney’in, UEFA’nın gençlik merkezi ve strateji kurulunun dört üyesinden biri olduğunu kaydeden Özkan, “Altınordu projesini böyle bir isme birincil ağızdan açıklama yapmak ve kendisini aklında bulundurmak Altınordu’nun kilometre taşlarından biri. Sayın Servet Yardımcı’nın girişimleri baştan sona artık UEFA’da bizi tanıyan bir dostumuz oldu.” ifadelerini kullandı.

Tarih: 26.03.2018 10:13

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Kaynak: www.ajansspor.com

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