Türkiye’de ilk kez Video Yardımcı Hakem kullanılacak

ILK ELDEN IRTIBAT KURULABİLECEK

FIFA kokartlı Türk hakemlerinin yöneteceği, Antalya’da oynanacak Finlandiya-Malta ve Azerbaycan-Makedonya özel milli karşılaşmalarında, Türkiye’deki bir müsabakada ilk kez çevrim içi Video Muavin Hakem (VAR) uygulaması yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye’de şu ana kadar VAR ile ilgili çevrim dışı ve çevrim içi incelemeler gerçekleştirildi.

FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) izinleri alınarak Türk hakemlerin düdük çalacağı iki müsabakada, hakemin VAR hakemi ile aracisiz olarak irtibat kurabildiği çevrim içi kullanım yapılacak.

HALİS ÖZKAHYA KULLANACAK

Hüseyin Göçek’in yöneteceği Finlandiya-Malta maçı 26 Mart Pazartesi Antalya Gloria Sports Arena’da saat 19.00’da oynanacak. Asistan hakemlik görevini Serkan Olguncan ve Mustafa Emre Eyisoy’un oluşturacağı müsabakanın 4. hakem ise Alper Ulusoy olacak. Video Muavin Hakem (VAR) olarak Halis Özkahya ve Asistan Video Muavin Hakem (AVAR) olarak ise Ali Palabıyık görev alacak.

Antalya Mardan Stadı’nda 27 Mart Salı günü saat 19.00’da başlayacak Azerbaycan-Makedonya müsabakasında ise Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya’nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Ali Palabıyık ise 4. hakem olarak devir alacak. Bu maçta Cüneyt Çakır VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR görevini üstlenecek.

——————————-

Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da









http://stadimiz.com/wp-content/uploads/2018/03/turkiye-de-ilk-kez-video-yardimci-hakem-kullanilacak.jpeg