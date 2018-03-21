Türkiye – İrlanda maçı hangi kanalda?

2018’de Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’na gidemeyen Türkiye iki hazırlık maçı yapacak.
A Milli Takımımız ilk maçında Antalya’da İrlanda Cumhuriyeti’ni misafir edecek. Teknik direktör Lucescu’nun İrlanda karşısında formda ve genç isimlere kısmet vermesi bekleniyor.
Türkiye – İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman, nerede, hangi kanalda?
23 Mart Cuma günü saat 23:30’da başlayacak çaba Antalya’da oynanacak. Karşılaşmanın yayıyıncısı ise hemen şimdi muhakkak yok.
İstanbulspor’dan iki oyuncu
TFF 1. Lig’de mücadele eden İstanbulspor’dan iki oyuncu ilk önce A Milli Ekip’a ağırlama edildi. Kaleci Okan Gocuk ve sağ bek Akıllı Çelik ilk kez ulusal formayı giyecekler.
Milli oyuncular formda
A Milli Ekip’a ziyafet edilen Cenk Tosun, Enes Ünal ve Yusuf Printer haftayı 2 golle kapatan isimler olarak dikkat çekiyor. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder formuyla dikkat çeken isimler.
A Ulusal Ekip kadrosu
Kaleciler
Okan Kocuk – İstanbulspor A.Ş., Serkan Kırıntılı – Atiker Konyaspor, Volkan Babacan – Medipol Başakşehir FK
Defans
Gökhan Gönül – Beşiktaş A.Ş., Kaan Ayhan Fortuna Düsseldorf, Mehmet Zeki Çelik – İstanbulspor A.Ş., Çağlar Söyüncü – SC Freiburg, Ömer Toprak – Borussia Dortmund, Serdar Aziz – Galatasaray A.Ş., Uğur Demirok – Trabzonspor A.Ş., Hasan Ali Kaldırım – Fenerbahçe A.Ş., Ömer Bayram – Teleset Mobilya Akhisarspor
Orta saha
Abdülkadir Ömür – Trabzonspor A.Ş., Cengiz Ünder – BIRLI Roma, Emre Mor – RC Celta de Vigo, Serdar Gürler – Osmanlıspor FK, Emre Akbaba – Aytemiz Alanyaspor, Mehmet Topal – Fenerbahçe A.Ş., Oğuzhan Özyakup – Beşiktaş A.Ş., Okay Yokuşlu – Trabzonspor A.Ş., Selçuk İnan – Galatasaray A.Ş., Yusuf Yazıcı – Trabzonspor A.Ş., Hakan Çalhanoğlu – AC Milan, Yunus Mallı – VfL Wolfsburg
Forvet
Cenk Tosun – Everton FC, Enes Ünal – Villarreal CF
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Kaynak: spor.haber7.com
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