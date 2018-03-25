Türkiye – İrlanda: 1-0

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A Ulusal Takımımız, yeni formalarıyla çıktığı 2018 yılının birincil hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti’ni 1-0 mağlup etti. Antalya’da oynanan maça Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Gökhan Gönül, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Printer, Emre Akbaba, Cenk Tosun 11’i ile başlayan Ay yıldızlılar, maça da seri başladı.

Oysa ilk yarıda beklenen gol gelmeyince devre 0-0 sona erdi. Millilerin aradığı gol ise 52. dakikada geldi. Yusuf Printer’nın soldan ortasına iyi bir tek vuruş çıkaran Mehmet Topal, galibiyeti getiren ad oldu. A Ulusal Takımımız sıradaki hazırlık maçında 27 Mart’ta Karadağ ile karşılaşacak.

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Kaynak: www.haber3.com

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