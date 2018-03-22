Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti 14. randevuda

İki ülke A ulusal takımları, ilki 1966’da, sonuncusu 2014’te edinmek üzere daha önce 13 defa karşı taraf oldu. Türkiye, 8’i devlete ait, 5’i özel edinmek üzere geride kalan maçlarda rakibini 2 kez yenebilirken, 5 defa mağlup oldu, 6 kere de berabere kaldı.

Yedisi İrlanda Cumhuriyeti’nde, 6’sı da Türkiye’deki bu müsabakalarda rakibine toplam 15 gol atan ay-yıldızlı takım, kalesinde ise 27 gol fark etti.

Rakibi karşısında ilk galibiyetini 22 Şubat 1967’de oynanan ikinci randevuda bölge ay-yıldızlı ekip, 2014 yılına değin oynanan 10 maçta da İrlanda Cumhuriyeti’ne skor olarak menfaat kuramamıştı.

sırası gelmişken milliler, 1999 yılının kasım ayında İrlanda Cumhuriyeti ile 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri play-off turunda aleyhinde karşıya gelmiş, birincil maçta deplasmanda alınan 1-1’lik beraberlikten daha sonra Bursa Atatürk Stadı’ndaki rövanş karşılaşmasının 0-0 berabere sonuçlanmasıyla rakibini eleyerek tarihinde ikinci defa Avrupa Şampiyonası finallerine katılmıştı.

Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti, A milli takımlar bazında son temaslarını 25 Mayıs 2014 tarihinde Dublin’de gerçekleştirdi ve özel yarışma ay-yıldızlı ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu rastlama Türkiye’nin, İrlanda Cumhuriyeti’ni deplasmanda mağlup ettiği birincil maç olarak kayıtlara geçti.

Maçlar

Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Netice 16.11.1966 Dublin Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-2 22.02.1967 Ankara Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-1 20.11.1974 İzmir Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-1 29.10.1975 Dublin Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-4 13.10.1976 Ankara Özel 3-3 05.04.1978 Dublin Özel 2-4 27.05.1990 İzmir Özel 0-0 17.10.1990 Dublin Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-5 13.11.1991 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-3 13.11.1999 Dublin Avrupa Şampiyonası Ele. Play-Off 1-1 17.11.1999 Bursa Avrupa Şampiyonası Ele. Play-Off 0-0 09.09.2003 Dublin Özel 2-2 25.05.2014 Dublin Özel 2-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

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Kaynak: spor.haber7.com

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