Türkiye, Belçika’ya farklı mağlup oldu

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu mücadelesinde Türkiye, Belçika’ya 6-0 mağlup oldu.

Palandöken 2000’lik Buz Pateni Salonu’ndaki maçın ilk periyodu Belçika’nın 1-0 üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta 3 sayı bulan Belçika, skoru 4-0’a getirdi.

Çekişmeli geçen karşılaşmanın üçüncü periyodunda ise Belçika Milli Takımı baskısını artırarak Türkiye aleyhinde durumu 6-0 yaparak maçı kazandı.

Günün öteki maçlarında ise Meksika, İsrail’i 4-3, Tayvan, Bulgaristan’ı uzatmalarda attığı sayı ile 7-6 mağlup etti.

Şampiyonada 3. Klasman A Grubu maçları 1 Nisan’da sona erecek.

Tarih: 29.03.2018 23:24