Tudor yeni takımını açıkladı! ‘Sıcak bakıyorum…’

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Igor Tudor Hırvatistan’a dönmeden önce Türkiye’de bir defa daha özel talimatlar yaptı.

İşte Tudor’un açıklamaları:

BAŞARILI OLMANIN BEDELİNİ ÖDEDİM

“Galatasaray’da çok başarılı bir dönem geçirdiğimi düşünüyorum. Adeta bütün engebeli maçları deplasmanda oynadık. Derhal tümü içeride. Buna karşın 16 haftanın 14’ünde liderdik. Ancak başarılı olmanın bedelini ödedim.”

“TÜRKİYE’DEN ÜÇ TEKLIF ALDIM”

“Türkiye’den ayrıldıktan sonradan Antalyaspor, Alanyaspor ve Konyaspor beni istedi. Ancak o dönem çalışmayı düşünmedim. Kısa vakit önce de Türkiye’nin önde gelen Anadolu kulüplerinden birisiyle görüştüm. Sparta Prag’dan da teklif aldım. Demin kararımı vermedim ama Prag’a gitmeye sıcak bakıyorum.”

GALATASARAY YARIŞTA BİR ADIM ÖNDE

“Şampiyonluk yarışı çok heyecanlı geçiyor. Galatasaray’ı bir adım önde görüyorum. Çünkü önemli bir fikstür avantajı var. Fakat Beşiktaş da fazla yerleşik bir kadroya sahip. Fakat onlar da son iki sezonda şampiyon oldukları için galibiyet açlıkları düşük seviyede. Hem yaş ortalamaları da yüksek. Başakşehir acilen ikinci sırada ancak bence yarış Galatasaray ve Beşiktaş aralarında geçecektir”

——————————-

Kaynak: spor.haber7.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







