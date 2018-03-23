Tudor: Türkiye’den 3 teklif aldım

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Yıllık Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

Türkiye’den Antalyaspor, Konyaspor ve Alanyaspor’dan teklifler aldığını açıklayan Tudor’un açıklamaları şöyle;

BAŞARILI OLMANIN BEDELİNİ ÖDEDİM

“Galatasaray’da fazla başarılı bir dönem geçirdiğimi düşünüyorum. Hemen Hemen bütün engebeli maçları deplasmanda oynadık. Acilen tümü içeride. Buna rağmen 16 haftanın 14’ünde liderdik. Ancak başarılı olmanın bedelini ödedim.”

“TÜRKİYE’DEN ÜÇ ÖNERI ALDIM”

“Türkiye’den ayrıldıktan sonra Antalyaspor, Alanyaspor ve Konyaspor beni istedi. Fakat o dönem çalışmayı düşünmedim. Kısa süre önce de Türkiye’nin önde gelen Anadolu kulüplerinden birisiyle görüştüm. Sparta Prag’dan da önerge aldım. (Semih Kaya’nı takımı) Hemen Şimdi kararımı vermedim lakin Prag’a gitmeye sıcak bakıyorum.”





GALATASARAY YARIŞTA BİR ADIM ÖNDE

“Şampiyonluk yarışı fazla heyecanlı geçiyor. Galatasaray’ı bir adım önde görüyorum. Çünkü manâlı bir fikstür avantajı var. Fakat Beşiktaş da fazla oturmuş bir kadroya sahip. Ancak onlar da son iki sezonda şampiyon oldukları için galibiyet açlıkları düşük seviyede. Hem yaş ortalamaları da yüksek. Başakşehir hemen ikinci sırada fakat kendimce yarış Galatasaray ve Beşiktaş aralarında geçecektir”

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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