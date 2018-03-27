Transferin gözdesi Eden Hazard’dan Real Madrid’e şok cevap

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea’de forma giyen Eden Hazard’ın adı aktarma döneminde sık sık anılan isimlerden… Hazard ile İspanyol devi Real Madrid’in de ilgilendiği iddia edilmişti.

Mutlu olduğunu açıkladı

İngiliz ve İspanyol basınına kadar Hazard, Real Madrid ile flört halinde. Oysa yıldız oyuncu, Chelsea’den ayrılacağı yolundaki haberleri yalanladı. Londra kulübü ile 2 takvim daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan Hazard, son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

“Icabında sol bek bile oynarım”

Hazard, menajer Antonio Conte’nin kendisini sahte 9 numara olarak oynatmasından rahatsız olmadığını da açıklama etti. Conte’nin kendisine vereceği her görevi yapmaya hazırlanmış olduğunu vurgulayan başarılı oyuncu; “Icabında sol bek bile oynarım. Tek istediğim sahada elde etmek ve tekrar tekrar olduğu gibi elimden gelenin en iyisini gerçekleştirmek” dedi.

Final gerçek dışı

Hazard’ın Dünya Kupası için de hedefleri büyük. 4 yıl önce kabiliyetli ama çok deneyimsiz bir oyuncu topluluğu ile Dünya Kupası’nda uğraş ettiklerini hatırlatan Hazard, Rusya’da final oynamayı hedeflediklerinin altını çizdi. (beIN Sports)

Tarih: 27.03.2018 11:52

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Kaynak: www.ajansspor.com

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