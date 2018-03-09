Trabzonspor’un cezası ve G.Saray’ın toplantısı üzerine önemli açıklamalar!

Türkiye’nin en kayda değer Spor Hukukçularından Kesin Özkurt, CAS’ta tahsis yapan ikinci başat olarak manâlı bir başarıya imza attı. Özkurt, Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Emrah Karalinç‘e bağlandı ve Trabzonspor’un aldığı ceza ve Galatasaray’ın toplantısı üstüne önemli açıklamalarda bulundu.

‘Bu tip bir cinayet noktasına gelinmesi için Trabzonspor’un…’

“Açıkcası anlaşılmaya muhtaç bir tanımlama var. Bu herif bir suç oluşturan noktasına gelinmesi için uzun bir alıştırma gerçekleştirir UEFA kurulları. Burada bir komite var, alacağını tahsil edemeyen takım bu kurula gider. Ardından konu borçlu ekip yani Trabzonspor’a gelir. Karşılıklı uzlaşma sonrası ödeme kısmına geçilir. Ödemeden sonra dekont iletilir ve dekont iletim kısmı ödemeyi yapan kulüp göre yapılır. “

‘Böyle bir bedel yüzünden bunun yaşanması…’

“Eğer ödeme belli sürenin arkasından yapıldıysa, o zaman bir sorun ortaya çıkıyor. Basketbol tahkim mahkemesi, böyle transfer yasakları koyabiliyor. Parayı öderseniz aktarma yasağı hemencecik kalkıyor fakat FIFA nezdinde bu öyle basit yok. Bir kulübün vadesi geçmiş alacağı olması durumda transfer yasağı gibi yaptırımlar getirebilir. Bu cezanın bu şekilde gelmesini ele aldığımız süre kolay bir dekont iletimi eksiği gibi gözükmüyor. Umarım Trabzonspor’un girişimleri olumlu cevap verir. Eğer ödeme, vakti zamanında yapılmamış ise 220 bin Euro gibi büyük kulüplerin nezdinde düşük bir değerinde yüzünden bunun yaşanması fena bir durum”

‘Galatasaray’ın yeni anlaşmayı da aştığını görürse UEFA…’

“FFP yeni bir kullanım değil. Galatasaray’ın yine soruşturmada olduğunu görüyoruz. Bugünkü röportaj kulüp finansal teftiş kısmında yapılan bir görüşmedir. Kulüp lisanslama yönetime uyulup uyulmadığına bakıyorlar. Galatasaray’ın başı hemen şimdi iki sene önce derde girmişti. Galatasaray 2014 yılında 70 milyon, 2015 yılında 55 milyon euro zarar edip sözlerini tutamamıştı. Galatasaray 134 milyon Euro aşım olunca iki takvim ceza almış lakin bir yılı ertelenmişti. UEFA ile Galatasaray yeni bir anlaşma yaptılar. En Fazla 30 milyon Euro hasar limiti gelmişti. Galatasaray’ın yeni anlaşmayı da aştığını görürse UEFA o ertelenen bir sene cezayı her yerde gündemine alabilir. Meslek, dönüp dolaşıp UEFA kriterlerine dayanıyor. İyi idare, borçlandırmadan yönetim konusuna bizleri getiriyor”

Tarih: 09.03.2018 16:58 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur