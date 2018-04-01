Trabzonsporlu futbolculara tepki

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, Türk Telekom Stadı’nda karşılaştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi ısınma bölümünde kuzey kale arkası tribünde taraftarlarını selamlayan Trabzonsporlu oyunculara tepki gösterdi.

Tribün telleri önüne toplanan taraftarlar, sahaya tanıdık olmayan madde de atarken, Galatasaray’ın eski futbolcusu Burak Yılmaz taraftarlara sakin olmaları yönünde işaret yaptı.

Çalımbay’dan 2 değişiklik

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray deplasmanında takımını, geçtiğimiz hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadıkları karşılaşmaya göre 2 değiştirme yaparak sahaya sürdü.

Çalımbay, Olcay Şahan ile sarı kart cezalısı Ogenyi Onazi’nin yerine Tomas Hubocan ve Abdülkadir Ömür’e ilk 11’de baht verdi.

Geçtiğimiz maçta savunmada oynayan Okay Yokuşlu bitmiş orta sahaya dönerken, Hubocan stoperde Uğur Demirok ile birlikte devir yaptı.

Bordo-mavili ekipte, sakatlıkları süren Esteban Alvarado, Jan Durica, Matus Bero ve Fabian Castillo ise maç kadrosunda yer almadı.

Trabzonspor, Galatasaray karşısına, Övünç Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Abdülkadir Ömür, Kucka, Okay Yokuşlu, Sosa, Yusuf Printer, Burak Yılmaz 11’i ile çıktı.

Trabzonspor taraftarından manalı pankart

Bordo-mavili taraftarlar, Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelen özel jetin İran’da düşmesi sonucu 7 arkadaşı ve 3 mürettebat ile birlikte yaşamını yitiren Mina Başaran için pankart açtı.

Başaran Holding’in sahibi ve Trabzonspor’un eski yöneticisi Hüseyin Başaran’ın kızı olan Mina Başaran’ın resminin bulunduğu dev pankart, müsabakanın başlamasından derhal önce Trabzonspor taraftarlarının bulunduğu tribünde açıldı.

Tarih: 01.04.2018 19:42