Trabzonsporlu basketbolcular maça çıkmayacak

Trabzonspor’un Salı günü sabah idmanına Osiris Eldridge ve Christopher Obekpa’nın çıkmaması ve akşam antrenmanına hiçbir oyuncunun katılmamasının peşinde oyuncular bugünkü antrenmana da katılmadı.

PARA ÖDENMEZSE MAÇA ÇIKMAYACAKLAR

Daha önce zaman zaman antrenmanlara katılmayan oyuncular, paralarının ödenmemesi durumunda bu defa maça da çıkmama konusunda istikrarlı olduklarını belirttiler. Trabzonspor program gereği cumartesi günü kendi sahasında Gaziantep Basketbol ile oynayacak.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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