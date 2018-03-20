Trabzonspor’dan ‘transfer’ yalanlaması!

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Trabzonspor Kulübü, bugün bir gazetede yer alan haberi yalanladı.

Bordo – mavili kulübün devlete ait internet sitesinde yapılan açıklamada, Bugün ulusal bir gazetede bulunan ve bir takım internet sitelerinde de kaynak gösterilerek kullanılan “Trabzonspor’da dört ad ayrılıyor” başlıklı haber hakiki dışıdır. Masa başında kurgulanarak servis edilen laf konusu haberle ilgili yasal operasyon başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Gazetede yer alan haberde Burak Yılmaz, Jose Sosa, Yusuf Printer ve Abdülkadir Ömür’ün takımdan ayrılacağı bahis edilmişti.


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Kaynak: www.sporx.com
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