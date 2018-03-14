Trabzonspor’da kongre rüzgarı

Trabzonspor yönetiminin, 7-8 Nisan tarihleri arasında Doğaüstü Kongre kararı almasının arkasından, seçimde başkanlığa aday olması muhtemel isimler de konuşulmaya başlandı. Karşılıklı zihin ise birlik ve beraberliği bütün manasıyla ortaya koyabilecek bir ismin üstünde karar kılınması.

Trabzonspor’da alınan başarısız sonuçların arkasından, ekonomik olarak da tıkanma noktasına gelinmesinin peşinde, bordo-mavili yönetim geçtiğimiz günlerde camiada dillendirilmeye başlanan kongre söylemleri üzerine ciddi adım atarak 7-8 Nisan tarihlerinde kongre yapılmasına karar vermişti. Tüzük gereği Aralık 2018’de kongre yapması gereken Trabzonspor’u, bu 8 aylık dönemde kimin yöneteceği ise merakla beklenmeye başlandı. Yönetimin kongre kararı almasının arkasından, çoğu ad gündeme geliyor.

Trabzon-Ankara ve İstanbul üçgeninde nabız yoklanıyor

Trabzonspor Başkanlığını düşünen isimler Trabzon-Ankara ve İstanbul arasında nabız yokluyor. Özellikle Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen’in, ‘Bir başkan adayına yok. Kulübü bu sıkıntılı süreçten çıkartacak, birlik ve beraberliği ortaya koyacak karşılıklı bir konsorsiyuma ihtiyaç var” açıklamalarının arkasından camianın ileri gelen isimleriyle istişarelerini sürdürüyor. Bu konuda önemli bir tayin üstelenen Sürmen ve yönetimi olası karşılıklı düşüncenin başına geçecek ve oluşumu organize edebilecek isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

Müşterek bir isim üstünde duruluyor

Trabzonspor’da yönetimin kongre kararı alması sonrası birçok ad gündeme gelirken, karşılıklı us ise tek ad üstünde birleşilmesi. Bu konuda camianın ileri gelenleri nabız yoklamaya devam ederken, herkesin benimseyeceği ismin kim olacağı ise ilgiyle beklenmeye başlandı. Bir önceki seçimde eksik farkla kaybeden Celil Hekimoğlu’nun ismi ön planda tutulurken, eski başkan Nuri Albayrak da ortak konsorsiyumun başında olması için görüşülen isimler arasında yer alıyor. Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun da adaylık konusunda hazırlık yaptığı öğrenildi.

Muharrem Usta devam edebilir

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Artist’nın, önceki gün yaptığı açıklamaların ardındaki her yerde aday olma ihtimali yükseldi. Camianın birleşebileceği bir başkan adayının isminin ön plana çıkmaması halinde mevcut başkan Muharrem Ressam’nın tekrar aday olma ihtimali güçleniyor. Kulübün içinde bulunduğu durumla birlikte kısa ve uzun vadede yapılacak olan ödemeler de göz önüne alındığında Başkan Sanatkâr’nın, yeni bir idare oluşturarak yoluna sürdürmek olasılığı gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Nisan ayında göreve gelecek olan yönetim Aralık 2018’de tekrar seçime gidecek

Trabzonspor’da göreve gelecek olan yeni yönetim kurulu Aralık 2018’de, bordo-mavili kulübün tüzüğü gereği tekrar seçime gitmek zorunda. Yeni yönetimin önündeki 8 aylık işlem ve yapılması gereken yüklü ödemeler Trabzonspor’da başkanlık hedefi olan öteki adayları düşündürüyor. Nisan ayında göreve gelecek olan yönetimi ise Mayıs ayında 100 milyon TL’ye yakın bir ödemenin beklediği belirtiliyor. Trabzonspor’un sezona başlayacağı aylarda ise bu rakamın 300 milyon TL’yi bulacağı belirtiliyor.

Kurucular, eski başkanlar ve asbaşkanlar Trabzon’da bir araya gelecek

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, 17 Mart Cumartesi günü saat 13:00’te kurucular, eski başkanlar, asbaşkanlar ve kurul başkanları ile genişletilmiş divan toplantısı yapacaklarını duyurdu.

Tarih: 14.03.2018 14:25 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur