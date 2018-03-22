Trabzonspor’da Galatasaray hazırlıkları başlıyor

Spor Toto Süper Lig’de son 2 haftayı galibiyetle kapatan Trabzonspor, 4 günlük iznin arkasında 1 Nisan Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına 23 Mart Cuma günü başlayacak.

Bordo-mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak ligin 27. haftasında sarı-kırmızılı takımla oynayacağı maç öncesi birincil çalışmasını yapacak.

Karadeniz ekibi, ulusal maç aralarında pazar günü 21 yaş altı takımı ile hazırlık maçı oynayarak milli maç arasını değerlendireceği belirtildi.

– Kadroda mecbur başkalaşım

Ligin 25. haftasında 3-1 kazandığı Teleset Mobilya Akhisarspor ile ligin 26. haftasında sahasında 4-1 galip geldiği Evkur Yeni Malatyaspor maçlarına aynı 11 ile öncelikle çıkarak kadro istikrarı yakalayan bordo-mavililerde, teknik direktör Rıza Çalımbay, mecbur olarak değişime gidecek.

Orta alanda Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi’nin kart cezası nedeniyle stoperde Hubocan’ın yer alması ve Okay Yokuşlu’nun da orta alandaki yerine dönmesi bekleniyor.

– 2018 yılında ilk gerçekleştirmeye çalışacak

Trabzonspor, Galatasaray aleyhinde galip gelerek 2018 yılında başta 3 maç tekrar tekrar kazanmanın mücadelesini verecek.

Geçen yılın son dönemlerinde art arda 5 maç kazandıktan sonra yeni yıla birincil 5 maçta 4 beraberlik, 1 bozgun alarak kötü başlayan Karadeniz ekibi, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardındaki 3’te 3 yapmaya çalışacak.

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Kaynak: www.sporx.com

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