Trabzonspor’da Celil Hekimoğlu’ndan salvolar

Trabzon’da Muharrem Usta’nın başkan seçildiği kongrede eksik farkla kaybeden Celil Hekimoğlu, 7-8 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan mucizevi genel kurul öncesi garip direktifler yaptı

Celil Hekimoğlu, Trabzon dışındaki şehirlerden gelen başkanların, kısa sürede başarıyı yakalama sevdasının düş kırıklığına neden olduğunu belirterek, “Prestijli kadro kurayım, illa kazanan olacağız diye taraftarları galeyana getirip coşturayım diyorlar. Bunların yolu da para harcamaktan geçiyor. Ben kulübe başkan olsaydım bugünkü şartlarda meslek yerine gelemezdim. Fakat ötekiler maç bitimi uçağa binip gidiyorlar” dedi.

Hekimoğlu, “Takım ola ki küme düşme hattında uğraş edecek. Trabzon 4-5 sene gözyaşı dökecek. Düşme hattındayken bile taraftarın desteklemesi lüzumlu. Taraftar sonunun cennet olduğunu görecek” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: www.sporx.com

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