Trabzonspor’da Burak Yılmaz tarihe geçiyor

Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşı attığı golle bu sezon 20’nci golünü kaydeden Burak Yılmaz, Trabzonspor’da son 12 yılda 20 ve üzeri gol atan tek oyuncu olma unvanını sürdürdü.

Bordo-mavili takımda forma giydiği birincil döneminde 2011-12 sezonunda gol krallığı yaşamış ve kulübün 4 gol kralından sonuncusu olan Burak Yılmaz, söz konusu sezonda attığı 32 golle Trabzonspor’da gol krallığı yaşamış bir başka ad olan Fatih Tekke’nin 2005-06 sezonunda kaydettiği 21 golden daha sonra bir sezonda ligde 20 golün üzerine çıkan isim olmayı başarmıştı. 2011-12 sezonunun arkasında ayrıldığı Trabzonspor’a 2017-18 sezonun başında bitmiş dönen Burak, ligde 26 haftalık bölümde attığı 20 golle tekrar söz konusu süreçte takımda bir sezonda en çok gol kaydeden oyuncu konumunda yer aldı.

SON 12 SEZONDA BURAK’IN RAKİBİ TEKRAR KENDİSİ

Bordo-mavililerde 2005-06 sezonunda Fatih Tekke 21 gol, 2006-07’de Umut Bulut 15 gol, 2007-08’de Umut Bulut 14 gol, 2008-09’da Gökhan Ünal 15 gol, 2009-10’da Umut Bulut 11 gol, 2010-11’de Burak Yılmaz 19 gol, 2011-12’de Burak Yılmaz 33 gol, 2012-13 sezonunda Olcan Adın ile Halil Altıntop 7’şer gol, 2013-14 sezonunda Paulo Henrique 13 gol, 2014-15 sezonunda Oscar Cardozo 17 gol, 2015-16 sezonunda Oscar Cardozo 8 gol ve 2016-17 sezonunda Hugo Rodallega ile Uğur Demirok 6’şar golle ligde takımın en golcü isimleri olmuştu.

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Kaynak: www.sporx.com

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