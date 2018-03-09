Trabzonspor’da bir dönem daha sona eriyor

Kuruluşunun 50. yılında sezona şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen büyük bir hüsran yaşayarak beklentilerin oldukça ardındaki kalan Trabzonspor’da, yönetim kongre kararı alarak atama süresini tamamlamadan bir dönemi daha geride bıraktı.

Trabzonspor’da 6 Aralık 2015 tarihinde göreve gelen Muharrem Ressam başkanlığındaki idare heyeti, elde edilen saha sonuçları nedeniyle tedirgin günler yaşadı. 50. sene hedefiyle başladığı sezonda büyük bir hayal kırıklığı ve tahrip yaşamış bordo-mavili kulüp ekonomik sorunları aşma noktasında da can sıkıntısı yaşadı. Ligde oynadığı son 5 maçta 1 başarı, 2 bozgun ve 2 beraberlik bölge bordo-mavililer, fırsat haftalarını ise değerlendiremedi. Son Beşiktaş mağlubiyetinin peşinde adamakıllı tavan yapan ‘istifa’ isteğine duyarsız kalmayan yönetim, kongre kararı alarak yeni bir dönemin başlamasının önüne açtı.

2.5 yıldır görevde

Trabzonspor Başkanı Muharrem Ressam, görevde bulunduğu 2,5 takvim süreçte sportif olarak hedeflediği başarıyı bir türlü yakalayamadı. Kararlılık namına Teknik Direktör Ersun Yanal’a alınan başarısız saha sonuçlara karşın sabır bildiren Sanatçı, büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, Rıza Çalımbay’ı takımın başına getirerek kan değişikliğine gitti. Çalımbay ile her yerde çıkış yakalayan bordo-mavililer 2018 yılında ise sezon başında yaşadığı aynı sıkıntıları yaşayarak çöküntü dönemine girdi. Sanatçı, göreve başladığı birincil dönemde 7 Aralık 2015’te ligde Eskişehirspor ile karşılaşmıştı. Sahadan 3-1 lık skor ile ayrılan bordo-mavililer laf konusu dönemle birlikte ligde çıktığı 79 maçta 30 başarı, 29 mağlubiyet ve 20 birliktelik elde etti.

Trabzonspor’un 16. başkanıydı

Trabzonspor Başkanı Muharrem Ressam, bordo-mavili kulübün 16. başkanı olarak tarihe geçti. 822 gündür görevde olan Ressam, bordo-mavili kulüpte atama yapmış bir fazla başkan gibi ödev süresini tamamlayamadan ayrılan isimler aralarında yer alacak. Bir önceki başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun kongre kararı almasının peşinde göreve gelen Muharrem Usta, geçmiş yönetimlerin yaşadığı benzer sıkıntılara önlem alamayarak başarısız sonuçların yaşanmasına yol açtı ve kongre kararı olmak durumunda kaldı.

Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa hedefleri tutmadı

Bordo-mavili kulüp, Usta’nın görevde bulunduğu sürede lig, Ziraat Türkiye Kupası almak üzere Avrupa kupası hedeflerinden uzak kaldı. Trabzonspor, ligde en fazla mağlubiyet yaşadığı dönemi de Ressam başkanlığında geride bıraktı. 2015-16 sezonunu 40 puanla 13. sırada tamamlayan ve 18 bozgun ile lig tarihinde maksimum mağlup olduğu dönemi yaşamış bordo-mavililer, ayağa kalkma yılı olarak gördüğü 2016-17 futbol sezonunda ise 14 galibiyet, 9 birliktelik ve 11 yenilgiyle 51 puan topladı ve 6. sırada yer aldı. Büyük umutlarla başlanan sezonda ise manâlı transferlere imza atan bordo-mavililer oynadığı 24 maçta 9 başarı, 9 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Karadeniz ekibi 46 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ekonomik sorunlar çöküşün başlamasına yol açtı

Trabzonspor Başkanı Muharrem Sanatçı, göreve geldiği günden beri kulübün idareli yapısı sebebiyle sağlıklı bir çalışma ortamının tersine huzursuz bir tablo içinde planlama yaptı. Bir taraftan düzelmesi gereken idareli tablo, bir de yarışmacı bir takım ayarlamak için yoğun bir mesai harcadı. 50. sene hedefi, camianın şampiyonluk arzusu ve telaşı, alınan saha sonuçlarının arkasında yerini karamsarlığa bırakırken, hesaplı sorunlar çöküşün başlangıcı oldu.

Ayrılanlara karşın Muharrem Sanatçı devam etmişti

Trabzonspor yönetimlerinde alışılmış ülkü gelen sonradan istifalar Muharrem Ressam yönetiminde de devam etti. Bordo-mavili kulüpte 2017 yılında 9 yönetici istifa etti. Orhan İlarslan, Fatih Vardaroğlu ve Emre Aksoy farklı dönemlerde istifa ederken, Mehmet Yiğit Yüksek Dağ, Önder Bülbüloğlu, Nevzat Okumuş, Tuncay Bekiroğlu, Yiğit Oğuz Duman ve Özer Bayraktar, bordo-mavili takımın Malatyaspor’a 1-0 mağlup olduğu maçın gerisinde toplu şekilde istifa etmişti.

Ressam ile birlikte asbaşkan Ahmet Çubukçu, İsmail Yüksek, Ali Rıza Hakim, Gökhan Saral, Gençağa Meriç, Okan Alemdaroğlu, Çoykun Bülbül, Adem Beder ve Erhan Çimşir yola aralıksız isimler olmuştu.

Yerli ve tanıdık olmayan 22 oyuncu transfer etti

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Artist, döneminde bordo-mavililer 22 oyuncu transfer etti. Muharrem Sanatçı, görevde bulunduğu vakit boyunca 17’si yabancı toplam 22 oyuncu transferine imza attı. Laf konusu oyuncuların bonservislerine 34 milyon 168 bin Euro (yabancı oyuncuların bonservis bedellerine 34 milyon 168 bin Euro (163 milyon 269 bin TL) ödedi. Aktarma ettiği oyunculara ise yıllık 26 milyon Euro (122 milyon 465 Bin TL) ödemeyi taahhüt etti. İşte Muharrem Usta’nın kadroya kattığı oyunculara ödediği bonservis bedelleri ve yıllık ücretleri:

Oyuncu Bonservisi Yıllık Ücreti

Hugo Rodallega….:1.600.000 1.600.000

Fabian Castillo……:3.318.000 1068.000

Emmanuel Mas…..:1.500.000 1.272.000

Luis Ibanez………..:1.400.000 850.000

Ogenyi Onazi……..:3.500.000 1000.000

Hyun-Jun Suk……..: 800.000 1000.000

Matus Bero…………:2.500.000 450.000

Ramil Sheydaev…..:200.000 430.000

Theo Bongonda……:750.000 900.000

Juraj Kucka………….:5.000.000 2.250.000

Tomas Hubocan…..: 250.000 1.800.000

Jose Sosa…………..: 5000.000 3.000.000

Serge Akakpo…….: Bedelsiz 44.000

Carl Medjani………: Bedelsiz 1.050.000

Joao Pereira………: Bedelsiz 950.000

Jan Durica………….:Bedelsiz 1.300.000

Novak………………:1.900.000 1000.000

Güray Vural……….(Alper-Soner) 1.550.000 TL

Muhammet Demir:2.750.000 1.100.000 TL

Olcay Şahan………:200.000 1.700.000

Burak Yılmaz……..:3.500.000 3.550.000

K.Ahmet Çörekçi..:Bedelsiz 1.800.000 TL

Tarih: 09.03.2018 13:02 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur