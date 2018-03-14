Trabzonspor’a sürpriz başkan adayı!

Trabzonspor’da Yusuf Ziya Yılmaz kulislerde ”yerli başkan adayı” olarak öne çıktı. Hatta gıyabında listesi bile oluşturuluyor. Yılmaz’ın listesindeki isimler arasında Erol Tuna (yönetime girmeyecek Yılmaz’a takviye verecek), Alpaslan Özdemir, Hasan Kandaz ve Mehmet Ongan’ın olacağı konuşuluyor. Bu üç ad Yılmaz’ın listesinin omurgası olacak.

Açık Fikirli ve Hacıosmanoğlu neden bekliyor?

Adı kulislerde başkan adayı olarak geçen Nevzat Aydın ile bir önceki dönemin başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, önümüzdeki hafta Nisan kongresinde alacakları tavrı ve pozisyonu belirleyecek. Her iki ad de yaptığı açıklamada, ”bir hafta bekleyelim. Hele bir ortam sakinleşsin” yorumunu yaptı. İkilinin kulübün resmi ve gayri resmi ödemeleri konusunda net bilgiye sahip almak istedikleri için adaylık konusunda bekledikleri bildirildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu 400 milyon ile mi geliyor?

Trabzonspor’da eski Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, kamuoyunda ”400 milyon peşin para ile geliyor” iddialarına sert çıktı. Hacıosmanoğlu, ”Bu nesil iddialarla kamuoyunda gündeme gelmeyene çalışanlar, bizim üzerimizden kamuoyu yaratmaya çalışanlar bilsin ancak biz Trabzonspor’un menfaati için ne gerekiyorsa onu yaparız. Bizim tek amacımız var o da Trabzonspor’u kurtarmaktır. Diğer bir amacımız yoktur” ifadelerini kullandı.

(Fotospor)

Tarih: 14.03.2018 10:15 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur