Trabzonspor’a kötü haber! Abdülkadir Ömür…

Trabzonspor Süper Lig’in 25. hafta maçında Akhisarspor’la karşı karşıya gelecek. Bordo mavili takım bu maçın hazırlıklarını tamamlarken, genç yıldız Abdülkadir Ömür’den fena haber geldi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde T.M. Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, saat 13:30’da Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir uçak ile İzmir’e hareket etti. Buradan Manisa’ya hareket edecek olan bordo-mavili kafilede, Abdulkadir Ömür sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılarak Akhisarspor deplasmanına getirilmedi.

Arkadaki adalesinde sakatlığı bulunan oyuncunun ağırlarının artması üstüne kadrodan çıkartıldığı belirtildi. Omuzundan sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi de Akhisarspor kadrosundan çıkartıldı. Bu oyuncularla birlikte sakatlıkları sürekli Durica, Bero, Castillo, Mustafa Akbaş ve Esteban’nın yanı sıra sarı kart cezalısı Hubocan da kadroda yer almadı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, U21 takımında forma giyen Sami Can’ı kadroya dahil etti.

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Övünç, Pereira, Uğur Demirok, Okay Yokuşlu, Novak, Kucka, Onazi, Sosa, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz şeklinde çıkması bekleniyor.

Tarih: 11.03.2018 13:14 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur