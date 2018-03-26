Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde oynanan mücalaye Trabzonspor; Uğurcan, Joao Pereira, Sami Can Özkan, Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun, Hasan Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, Olcay Şahan, Jose Sosa, Dame N’Doye, Hugo Rodallega 11’i ile başladı.

Karşılaşmada Trabzonspor’un gollerini Olcay Şahan, Kucka, Hüseyin, Sosa ve Rodallega attı.  U21 takımının golleri ise Cafer Tosun ve Doğukan Öksüz’den geldi.

Ayrıca mücadeleyi, başkan Muharrem Artist, asbaşkan Ahmet Çubukçu ve yöneticiler de izledi.

DHA

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Kaynak: www.fanatik.com.tr
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