Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener’den Muharrem Usta’ya yanıt! Kaçıp kurtulma formülleri

Trabzonspor’un eski başkanı Sadri Şener, mevcut başkan Muharrem Sanatçı’nın “Ben yönetimim dönemimde gerçekleştirdiğim borçlanmayı üstleneceğim. Benden önceki yönetimler de kendi dönemlerinde yaptıkları borçlanmaları karşılasınlar” ifadelerini yorumladı.

“Muharrem Sanatçı olağandışı ve komik bir tanımlama yapmış”

Biz onları ödeyelim lakin herkesin döneminde alınıp satılan futbolcuların paraları da bize mi verilecek. Acayip ve gülünç bir tanımlama yapmış. Bu iş zıvanadan çıktı. Kaçıp kurtulma formülleri gibi bir şey haline döndü. Peki o süre cümbür cemaat hibe ettiklerini de geri alacak mı. Örneğin ben kendi dönemimde hibe ettiklerimi geri alacak mıyım? O zaman geçmişe dönük tüm başkanlar hesap kitap yapsın. Böyle kulüp zarara girer.

“Kulübe ayıp olur…”

O zamanın 3 Milyon Doları, faiziyle ve bu zamanki kurla birlikte çok büyük bir para çıkar. Bu olmaz, kulübe ayıp olur. Ben 177 Milyon TL borç ile kulübü bıraktım. Ama kazanılmış bir lig şampiyonluğu, türkiye kupası ve süper kupa şampiyonluğu vardı. Beşiktaş’ın 2 Milyar TL borcu var. Fakat kazandığı iki şampiyonluk ve Avrupa başarıları var. Kulüpte hiç bir başarısı olmayanlar bu borcu ödesin.” İfadelerini kullandı. (Haber61)

Tarih: 13.03.2018 21:33 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur