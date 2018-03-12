Trabzonspor deplasmanda seriyi sürdürüyor! 8 oldu...

Teleset Mobilya Akhisarspor galibiyetiyle deplasmandaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Dış sahada en son Evkur Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup olan Trabzonspor sonradan oynadığı 8 deplasman karşılaşmasında dörder başarı ve beraberlik aldı.

İç sahada 4 maçtır kazanamayan bordo-mavili takım, deplasmanda tekrar tekrar 2. galibiyetini aldı. Trabzonspor, ilk yarıda 6-1 yenildiği rakibini ikinci devrede 3-1’lik sonuçla geçmeyi başardı.

Puanını 39’a çıkaran bordo-mavili takım, haftayı averajla 6. sırada tamamladı.

Tarih: 12.03.2018 22:30 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur