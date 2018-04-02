Trabzonspor cephesinden sert açıklama: ‘Zamanı gelince misliyle karşılık vereceğiz’

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Gökhan Saral, Galatasaray ile yaptıkları maçın ardındaki skorbordda yer alan ifadelerle ilgili sarı-kırmızılı kulüpten bir tanımlama beklediklerini açıkladı.

A Spor’a konuşan Saral, “Galatasaray’ın misafiri olduk ve neticede üzgünüz. Şampiyon gelemedik bireysel hatalardan gol yedik. Fakat Galatasaray yönetiminin hoş geldin sözünden daha sonra bu skorbordda yazılan yazıyı fazla çirkin bulduk. Trabzonspor camiası namına bu konu hakkında düşüncelerimizi açıklamayı istedik. Başkanımız da çok üzüldü. Abdurrahim Albayrak Bey’in yaptığı ‘Yazanın işine son vereceğiz’ açıklaması tatmin edici değildir. Biz Galatasaray camiasını 2011-12 sezonu şampiyonu pankartını açıktıkları dönem gibi yâd etmek isteriz. Biz açıkcası Galatasaray’dan devlete ait özür bekliyoruz. Galatasaray camiasının yaptığı bu saygısızlık nedeniyle rakibimizi kınıyoruz. Devlete Ait siteden özür bekliyoruz. Galatasaray’ın bu yaptığını bir kenara yazıyoruz zamanı gelince misliyle karşılık vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Tarih: 01.04.2018 23:11