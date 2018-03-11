Trabzonspor CAS’a gidiyor

FIFA kadar bahşedilen aktarma yasağının haksız olduğunu ve ödemelerin yapıldığını bildiren Trabzonspor, mağdur edildiği gerekçesiyle CAS’ta hakkını arayacak.

Trencin yetkililerinin de ödemenin kendilerine yapıldığını kabul ettiği ve bu nedenle Trabzonspor’un haklılığının kısa sürede ortaya çıkacağı öğrenildi. Bordo-mavili kulüp, ödemeleri zamanında yaptığını ancak Matus Bero’nun kulübü Trencin’in bunu bildirmediğini net bir şekilde açıklama ederken, bunun netleşmesi durumunda yaşanan itibar kaybı için de tazminat davası açabileceği bahis edildi.

Fotomaç

Tarih: 11.03.2018 09:33 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur