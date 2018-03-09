Trabzonspor, Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan çalışmaya sakatlıkları yer alan ve tedavileri süren Durica, Castillo, Mustafa Akbaş ve Esteban yer almadı. Bordo-mavililer koşunun peşinde pas çalışması yaptı. Taktik ağırlıkla geçen çift kale maçın ardından antrenman tamamlandı.

Okay Yokuşlu’ya doğum günü kutlaması

öte taraftan antrenmanın son bölümünde Okay Yokuşlu, 24. yaş gününü teknik heyet ve ekip arkadaşlarıyla birlikte antrenman sahasında kutladı. Kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirten Okay’ı takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti.

Tarih: 09.03.2018 17:55 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur