Trabzon maçı öncesi G.Saray’da Muslera alarmı!

Galatasaray’da milli ara dönemlerinde gözler aniden Fernando Muslera’ya çevrildi. Güney Amerika ülkesi Uruguay’ın ulusal takımının uzun senelerdir formasını giyen Muslera her ayrılışında, İstanbul’a halsiz şekilde dönüyor. Fakat tecrübeli file bekçisi buna rağmen asla şikayet etmeyip, ara sıra sadece tek bir idmanla ve dinlemeden kalesine geçiyor. Tekrar Uruguay kadar aday kadroya çağrılan Muslera, tekrar uzun çileli bir yolculuk serüveni yaşayacak. 2018 Dünya Kupası’nda irtifa gösterecek takım, bu ulusal arayı Çin’de düzenlenecek Milletlerarası Futbol Turnuvası’na katılarak değerlendirecek.

İki maça çıkacak

Uruguay burada, ev sahibi Çin, Çek Cumhuriyeti ve Galler’in katılacağı 4’lü organizasyonda zirve gösterecek. Muslera ve arkadaşları buradaki birincil maçını 23 Mart’ta Çekler karşısında oynayacak. 3 gün sonradan ise ilk maçtaki sonuca kadar ya 3.’lük ya da final karşılaşmasında irtifa gösterecekler. Tecrübeli file bekçisinin 29 Mart Perşembe sabahı İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Cim Bom’un beklentisi ise zorlu Trabzonspor maçının 1 Nisan Pazar günü oynanması ve 31 yaşındaki eldivenin, yüzde 100 hazır bir şekilde takımdaki yerini alması olacak. (Fanatik)

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Kaynak: spor.haber7.com

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