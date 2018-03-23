“Tolga’ya değil, Sinan Gümüş’e gelseydi kazanmıştık”

Üç günlük iznin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanan Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı.

Ulusal oyuncularından mahrum olan sarı-kırmızılı takımda idman öncesi soyunma odasında teknik heyet ve oyuncuların tek konuştukları konu, 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisiydi…

Ekip arkadaşları Tolga Ciğerci’yi son anlarda kaçırdığı gol sebebiyle avunma etti ama, “O top Sinan Gümüş’e gelseydi kazanmıştık. Sinan sol ayağıyla o noktadan kaçırmazdı” görüşünü de dile getirdi.

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Kaynak: www.sporx.com

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