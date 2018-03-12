Tolgay Arslan performansıyla Fikret Orman’ı büyüledi!

Birlikte karşılaşmayı izlediği yönetici arkadaşlarına Tolgay Arslan’ı öven Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Tolgay müthiş oynadı. Şahane toplar attı. Tam bir 10 numaraydı. Böyle oynarsa bu sezonki yıldızlarımızdan biri olur” dedi

Trabzonspor maçının arkasından Gençlerbirliği karşısında Kartal’ın yıldızlarından biri olan Tolgay Arslan, Talisca’ya yaptığı asistin yanı sıra attığı ara paslarıyla bütün herkesi kendisine hayran bıraktı. Habertürk Spor’dan Kartal Yiğit’in haberine kadar; Tolgay’ın bu performansı keza Şenol Güneş’i ayrıca de başkan Fikret Orman’ı epeyce keyiflendirdi. Özellikle forma dağıtımı konusunda adaletli davrandığını belirten ve son maçlarda Tolgay’a kısmet veren Şenol Güneş’in maç sonrası oyuncusunu tebrik ettiği öğrenildi. Başkan Fikret Orman’ın da idareci arkadaşlarına Tolgay’ı överek “Hoca yargı edene formayı veriyor. Tolgay müthiş oynadı, olağanüstü toplar attı bütün bir 10 numaraydı. Böyle oynarsa bu sezonki yıldızlarımızdan biri de Tolgay olur” dediği öğrenildi.

OZZİE HASTALANDI, TOLGAY ŞAHLANDI

Oğuzhan Özyakup’un yaşadığı mide rahatsızlığının ardından Fenerbahçe maçında orta sahanın yükünü üstlenen ve takımın ileriye çıkmasında başrol oynayan Tolgay, Trabzonspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında da takımın kilit isimlerinden birisi olarak uyarı çekti. Talisca’nın attığı golün hazırlayıcısı olan Tolgay, 12 ikili mücadeleden başarılı şekilde çıkıp 4 defa top tuzak Tolgay, 107 defa topla buluştuğu maçta yüzde 94 pas isabetiyle oynayıp beğeni topladı. Sahipsiz 6 topu takımına kazandırarak ataklarda başrol oynayan yıldız futbolcu, bu sezon 21 lig maçında toplam 2 asist yaptı.

Tarih: 12.03.2018 09:45 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur