Tolgay Arslan istim üstünde

Üst Üste 3 lig maçından 9 puanla ayrılarak doruk yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş’ta Tolgay Arslan gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekiyor.

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarından 9 puanla ayrılan Beşiktaş’ta Tolgay Arslan’ın performansı yüzleri güldürüyor. Oğuzhan Özyakup’un yaşadığı mide rahatsızlığının ardındaki Fenerbahçe maçında orta sahanın yükünü üstlenen ve takımın ileriye çıkmasında başrol oynayan Tolgay, Trabzonspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında da takımın kilit isimlerinden birisi olarak uyarı çekti. Gençlerbirliği maçında Talisca’nın golünün hazırlayıcısı olan başarılı futbolcu, oynadığı futbolla galibiyetin mimarlarından oldu. 12 ikili mücadeleden başarılı şekilde çıkıp 4 kere top kapan Tolgay Arslan, 107 kere topla buluştuğu karşılaşmada yüzde 94 pas isabetiyle oynayarak da dikkatleri üstüne çekti. Sahipsiz 6 topu takımına kazandırarak ataklarda başrol oynayan yıldız futbolcu, 3 gollük pas ve 1 asistle de maçı tamamladı.

Tarih: 11.03.2018 12:26 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur