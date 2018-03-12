Tolgay Arslan değerini 30’a katladı!

Beşiktaş’ın son haftalardaki başarısında manâlı pay sahibi olan Tolgay Arslan piyasa değerini yaklaşık 30 kat artırdı.

2015 yılında Hamburg’tan 450 bin euroya transfer edilen Tolgay Arslan, sürekli olarak değerini artırdı.

Son olarak 1-0 kazanılan G.Birliği maçında inanılmaz bir asist yapan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun şu anki değeri 15 milyon euroyu buldu. Yani piyasa değerini adeta 30’a katladı. Sezon sonunda onun için gelmesi mümkün tekliflerde 15 milyon euronun altındaki bir rakam kabul edilmeyecek.

(Akşam)

Tarih: 12.03.2018 09:28 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur