Tolga o pozisyonu anlattı! ‘Volkan’ın şansı yoktu’

Son dakika olmasına rağmen muhalif suç oluşturan alnına yaptığı koşunun takdir edilmediğini söyleyen Tolga; “90+4’te gol için yaptığım koşu takdir edilmiyor. O lahza çevre kontrolü yapmak basit değildi. Kaleye yakın bir yerdeydim ve önümde 3 muhalif futbolcu vardı. Sol ayağımla doğru yere vurmaya çalıştım fakat iyi vuramadım. Sağıma alabilsem Volkan’ın şansı olmazdı” dedi.

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Kaynak: spor.haber7.com

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