Tolga Ciğerci’yi savundu! ‘Pas veremezdi…’

Galatasaray, Kadıköy kabusunu kırmaya 90+3’te çok yaklaşmıştı. Tolga Ciğerci önü kapalıyken, Garry Rodrigues’e vermek yerine şut atmayı seçim etmişti. Yeşil Burun Adalı oyuncu arkadaşının kararını savundu.

Rodrigues, “Tolga vurmaya niyetliydi, şutunu bozmak istemedim. Zaten ofsaytta olup olmadığımdan belli değildim. Tolga o pozisyondu şut çekerek en doğru kararı verdi” dedi.

Bu sezon 6 golü olan Tolga, Cimbom’a 19 sene sonra Kadıköy’de galibiyeti getirecek şutu kötü kullanmıştı, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel’de kalmıştı.

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Kaynak: spor.haber7.com

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