Tite’den Talisca’ya övgü: Olağan dışı…

2018 Dünya Kupası hazırlıkları dahilinde Rusya ve Almanya ile hazırlık maçlarına çıkacak Brezilya’da teknik direktör Tite, Talisca ve Giuliano hakkında açıklamalarda bulundu.

Tite, Talisca’dan övgü dolu sözlerle bahsederken, Giuliano’yu bitmiş milli takıma alabileceğinin sinyalini verdi.

”TALISCA, KLASIK KADINSI BİR YETENEK”

Beşiktaş’ın bonservisini almak için harekete geçtiği Talisca hakkında övgüyle bahseden Tite, ”Talisca, elimizdeki alternatifleri arttıran bir futbolcu. Talisca, ayrı karakterde bir oyuncu. Olağan dışı bir yeteneği var.” sözlerini kullandı.

”GIULIANO İLE YERİ DEĞİŞEBİLİR”

Tite, kadroya çağırmadığı Fenerbahçe’nin yıldızı Giuliano’ya da kapıyı açık bırakırken, ”Duruma göre Giuliano, Diego, Lucas Lima ve olur ya başka oyuncular da kadroya girebilir. Dünya Kupası öncesi son kararımı vereceğim. Öbür karakterler, kadroyu genişletir.” dedi.

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Kaynak: spor.haber7.com

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