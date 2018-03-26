Thomas Tuchel hakkında bomba iddia!

Son olarak 2004 yılında şampiyon olan Arsenal’da menajer‘in kulüpteki geleceği uzun süredir tartışma konusuydu.

Alman basınında bugün meydana çıkan haberlerse Topçular‘ın başında 21 yılı deviren Fransız menajerin sezon sonunda gideceği bahis edildi.

Kicker‘in edindiği bilgilere kadar Bayern Münih‘te Jupp Heynckes‘in yerine getirilmesi düşünülen Thomas Tuchel, bu teklifi Arsenal’la anlaştığı için reddetti.

Wenger’in Kuzey Londra ekibiyle 2019 yazına değin sözleşmesi bulunurken Tuchel ise geçtiğimiz yaz Borussia Dortmund‘dan ayrıldıktan bu yana takım çalıştırmıyor.

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Kaynak: www.fanatik.com.tr

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