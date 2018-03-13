Thomas Müller: Atmosferi heyecanla bekliyoruz

Thomas Müller, Beşiktaş – Bayern Münih maçı öncesinde konuştu. Müller, “Stadın namının büyük olduğunu biliyoruz. Atmosferi heyecanla bekliyoruz” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bayern Münih’te Thomas Müller soruları yanıtladı.

Heynckes’in performansın artmasını istemesiyle ilgili konuşan Thomas Müller, “Neyi kastettiğini biliyorum. Performans artışını, daha büyük bir meydan okumayla karşı karşıya kaldığımız vakit deneme edebiliriz. Bizi çok zorlayan rakiplerle oynadığımız zaman herhangi bir kusur yapma lüksümüz olmayacak. Ofansif anlamda hır fırsattan kullanma ve defansif anlamda hata yapma şansımız olmayacak. O rakipler de kusur affetmeyecek rakipler olabilir. Geçen haftalarda sık sık cezalandırılmadığımızı görüyoruz. Şampiyonlar Ligi’ni istiyorsak herhangi bir hataya yer vermememiz gerekiyor. Teknik direktörümüzün bir zafiyetten bahsettiğini düşünmüyorum, rakiplerin güçleriyle ilgili konuştuğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş maçının kendileri namına özel bir maç olacağını söyleyen Müller, “Stadın ne kadar büyük bir namının olduğunu biliyoruz ve bu atmosferi heyecanla bekliyoruz. İyi bir maç ortaya koymak istiyoruz. Sonrasında milli maçlar var. Brezilya’yla oynayacağız. 2014’teki gibi ayrı bir netice çıkacağını sanmıyorum lakin anılarımız canlanıyor. Dünya Kupası için iştahımızı kabartmak istiyoruz” dedi.

Maça gazetecilerin hazırlandığı gibi hazırlandıklarını söyleyen Müller, “Siz veri toplayıp, istatistik bilimi değerlendiriyorsunuz. Biz de buna kadar maça hazırlanıyoruz. Maçı 0-0 başlıyor gibi değerlendiriyoruz. Bizim için çok kayda değer olan, maçın başlama vuruşuyla birlikte, rakibin inancının doğmasına sebep verecek hatalar gerçekleştirmek istemiyoruz. Ilk maçtaki performansımızı ortaya hazırlamak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Alman bir gazetecinin sorduğu, “İstanbul çok güzel bir büyük kasaba ve vaktiyle çok fazla Alman turist geliyordu. Siyasi nedenlerden nedeniyle bundan böyle artı Alman turist gelmiyor. İstanbul’u güvenli buluyor musun?” sorusunu yanıtlayan Müller, “İstanbul’da kendimi fazla güvenli hissediyorum. Burada içten karşılandık. Taraftar da karşıladı bizi. Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi bizimle fotoğraf çektirmek istediler. Olumlu duygular yaşıyoruz. Otelden boğazı izleyebiliyoruz. Oysa unutmamalıyız oysa, buraya çalışmaya geldik” diyerek sözlerini tamamladı.

Tarih: 13.03.2018 19:23 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur