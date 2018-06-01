TFF yönetimi ibra edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Klasik Genel Kurulu sona erdi.

JW Marriott Hotel’de yapılan genel kurulda TFF Başkanı ve Idare Heyeti ile Denetim Kurulu, 1 Haziran 2017-31 Mayıs 2018 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi.

Federasyonun 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemi tahmini bütçesi 705 milyon 387 bin 371 lira olarak kabul edildi. TFF Yönetim Kuruluna gerektiğinde bütçe tadilleri yerine getirmek, taşınmaz alımı ve satımı ile ayni haklar tesisi için yetki verildi.

TFF Başkanı Şimşek Demirören, kapanış konuşmasında, delegelere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

“Her Yerde bizlere gösterdiğiniz teveccüh ve yardım için sizlere teşekkür ediyorum. 2018-2019 sezonunun tüm kulüplerimize, Türk futboluna şanslı olmasını diliyorum. Birlik birliktelik içinde her engeli aşarız, her şeyi başarırız. Birbirimize hürmet duyarak hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız yol yok. Ben kulüplerin, yöneticilerin, başkanların, hocaların, futbolcuların gösterdikleri saygıyı artırarak daha fazla göstermesini temenni ediyor, Sayın Bakanım ilk olarak almak üzere katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum.”

MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner’den önerge

Genel kurulda söz alan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, çoğu kulübün geçmişten gelen borçlarının bulunduğuna göze çarpan ederek, “Federasyon başkanımız ve bakanımızdan bir ricamız var. Sadece bir madde koyalım, kulüplerin gelirlerinin yarısı temlik ve haciz edilemez. Bizim önerimiz bu, bunda da ısrarcıyız.” ifadelerini kullandı.

“Biz yaşamak istiyoruz.” diyen Yiğiner, şöyle konuştu:

“Geçmişten gelen borçlarımız var. Emeklilerin maaşlarına haciz konulamıyor. Devlet memurlarının maaşlarının bir kısmına haciz konulamıyor. Devlet yapılandırma yapıyor. Ne hikmetse bizim eski yöneticilerden bir türlü kurtulamıyoruz. Spor Toto Süper Lig’e çıktık. Bütün sevineceğiz, eski yöneticilerden bir arkadaşımız 21 milyon lira para vermiş, onu istiyor. Şu Anda biz bu şartlarda nasıl yaşayacağız. Bu borç bizim mi? Bizim. Bunu aşamalı olarak ödeyelim. Yayın ve Spor Toto gelirlerinin yarısına dokunmasınlar yaşayalım.”