TFF kulüplerin menajerlere ödediği rakamları duyurdu

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Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeleri resmi siteden duyurdu.

EN ÇOK G.SARAY, ASGARI BEŞİKTAŞ HARCADI

Menajerlere azami ödeme yapan kulüp 3 milyon 500 bin euro ile Galatasaray oldu.

Fenerbahçe, menajerler için 1 milyon 442 bin 500 euro harcarken, Trabzonspor’un kasasından çıkan para ise 1 milyon 296 bin 200 euro.

“4 Büyükler” aralarında menajerlere en düşük parayı 75 bin euro ile Beşiktaş harcadı.

İşte TFF’den yapılan tanımlama:

Futbol Menajerleri İle Egzersiz Talimatı hükümleri uyarınca, 2017-2018 Futbol Sezonunda Şubat ayı sonu itibariyle futbol menajerlerinin dâhil oldukları işlemler, futbol menajerlerine toplam üretilmiş olan ödemeler ve Federasyonumuzdan lisanslı olup vizesi devam eden futbol menajerlerinin listeleri, Talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağı bildiri edilmiştir.

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