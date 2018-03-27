TFF geleceğin antrenörlerini Tokat’ta yetiştiriyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği kadar düzenlenen kursla geleceğin teknik adamları Tokat’ta yetiştiriliyor.

TFF eğitmenlerinden eski milli futbolcu ve başarılı teknik adam Ömer Kaner ile yeniden Türkiye’nin başarılı antrenörlerinden Hakan Yılmaz göre Tokat’ta verilmeye başlanan kursa Türkiye genelinden genç yetenekler katıldı. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği’nin davetiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi Gövde Eğitimi Sağlık Meslek Yüksek Okulu’na ait tesislerde verilen eğitimler sonrasında başarılı olan kursiyerler TFF C Antrenör lisansı almaya yargı kazanacak.

Kursa tamamen gençlerin katıldığını söyleyen Eğitimci Ömer Kaner, kursta fazla sayıda BESYO mezunu öğrenci olduğunu dile getirdi. Kaner, “Türkiye’de bizim kurslarımızdan mezun olan Türk antrenörlerinin bilhassa Süper Lig ve 1. Lig’de çoğunluğunu görebiliyorsunuz. Bizden yurt dışına de dışarı giden de oldu. Fatih Hoca gitti, ben Polonya’da çalıştım bir sene. Azerbaycan’da çalışan Rasim Hoca var… Fakat şimdi bundan sonradan, bu kurslardan daha sonra çok fazla fazla hocamız yurt haricen çalışacaktır diye düşünüyorum” biçiminde konuştu.

Kursiyerlerin aldıkları eğitim ardından edindikleri birikimleri, kendi öğrencilerine aktarması hedefleniyor. Kursa Tekirdağ’dan katılan kadın sporculardan Nezire Topçu da aldığı bu eğitim sonrasında bir futbol okulu açarak Türk futboluna yeni sporcular yetiştirmeyi istediğini söyledi.

Tarih: 27.03.2018 12:49

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Kaynak: www.ajansspor.com

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