Tevez, hapiste sakatlandı

Çin macerasını sonlandırarak Boca Juniors’a transfer olan Tevez, garip bir sakatlık yaşadı.

HAPİSTE MAÇ OYNADI, SAKATLANDI

2010 yılında silahlı bir soyguna karıştığı için 16 yıl hapis cezası alan kardeşi Juan Alberto’yu cezaevinde ziyaret eden Tevez, burada oynadığı maçta sakatlandı. Arjantinli yıldız futbolcunun takriben 3 hafta sahalardan uzakta kalacağı açıklama edildi.

Shanghai Greenland Shenhua takımında haftalık 650 bin sterlin şampiyon Tevez, ayrıldıktan daha sonra Çin macerası için, “Hoş bir tatil geçirdim” biçiminde konuşmuş ve tepki toplamıştı.

Shanghai Greenland Shenhua’dan devre aralarında Boca Juniors’a aktarma olan 34 yaşındaki Tevez, 8 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.